Biden toma juramento a mil funcionarios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó juramento del cargo a mil personas designadas para cargos políticos a través de videoconferencia.

No estoy bromeando cuando digo esto: si alguna vez trabaja conmigo y escucho que trata a otro colega con falta de respeto, le habla mal a alguien, lo despediré en el acto”, advirtió Biden al nuevo personal administrativo.

Eso ha estado ausente en gran medida en los últimos cuatro años”, manifestó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Dijo que todo el mundo tiene derecho a ser tratado con decencia y dignidad.

“Recuerde: la gente no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para la gente. Yo trabajo para la gente. Ellos pagan mi salario. Ellos pagan su salario. Ellos ponen su fe en ustedes, pongo mi fe en ustedes”, indicó.

President Biden swears in presidential appointees during a virtual ceremony in the State Dining Room at the White House. pic.twitter.com/zfVpVP3OdF

— MSNBC (@MSNBC) January 20, 2021