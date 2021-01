Defiende a su esposo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (Agencias)

La conductora de televisión Galilea Montijo salió en defensa de su marido, Fernando Reina Iglesias, luego de que se filtrara una supuesta demanda en su contra por abuso de poder.

Montijo dijo no tener conocimiento de esta situación e inmediatamente enlistó las cualidades de su marido; “así como mi marido no se mete en mis cosas, yo también no me meto en las suyas, yo lo único que te puedo decir es que es un hombre muy trabajador”.

La también actriz no descartó la posibilidad de que el padre de su hijo sea víctima de una calumnia, aunque desconoce el origen de este rumor: “La guerra sucia de la política es peor que la de los espectáculos… una guerra sucia (puede ser), vamos a ver de parte de quién o por qué lo están diciendo”.