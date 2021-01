¿Y la boda para cuándo?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (Agencias)

La actriz Maite Perroni sorprendió al revelar que no tiene planes de casarse, pese a que recibió el anillo de compromiso en 2019 por parte de su pareja, el productor musical Koko Stambuk.

“Siempre me quieren casar, pero yo ya estoy más que bien, ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien”, confesó la también cantante para un programa de televisión.

Ante la insistencia de saber más sobre la boda, Perroni se sinceró: “Todo sigue en orden y con planes que estamos haciendo, tanto personales como profesionales, y, pues no (no habrá boda). No tienen de qué preocuparse”.

Hay que mencionar que la integrante de RBD, había contado en otra entrevista que a los 23 años dejó plantado a un ex novio con el que estuvo a punto de casarse y que desde entonces el matrimonio no es importante para ella.

“A mí el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije: ‘No, no me caso’. Me iba a casar y no me casé. Y no me arrepiento ni un segundo”, aseguró.