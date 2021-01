Anuel AA regresa a la música tras un mes de ausencia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Anuel AA regreso a las redes sociales a lo grande al presumir su nuevo automóvil y confirmar la llegada de un disco inédito con Ozuna. Esto tras poco menos de un mes de ausencia.

El reggaetonero compartió con sus seguidores unos videos de su lujoso y exclusivo Bugatti, valuado en más de dos millones de dólares.

En su publicación hizo referencia a que en el 2016 soñaba con comprarse un auto de esa marca y, cinco años después, hizo su sueño realidad.

«2016. Yo: Y si a mí no me matan de aquí a 5 años, yo me voy comprar un Bugatti. 2021. Yo: ¿Qué pasó cab…?», mencionó.

🚨🚨 Extrañan a el Anuel AA que roncaba en las redes. Parece que volvió y confirma que el disco Los Dioses junto a Ozuna saldrá en cualquier momento. 👀🔥🔥 @anuel_2blea @ozuna pic.twitter.com/i35GMIUbqg — Trap Updates (@Trap_Updates) January 18, 2021

Confirmó su regreso a la música con un álbum llamado «Los Dioses», en conjunto con su colega Ozuna.

Se espera que el próximo viernes se estrene el primer sencillo del disco, el cual asegura será un éxito en redes sociales.

Con información de: mty.telediario.mx