Incendio en fábrica de vacunas deja cinco muertos

Un incendio en las instalaciones del Instituto Serum de la India (SII), productores de la fórmula Covishield, la vacuna de la universidad británica de Oxford y AstraZeneca contra covid-19, dejó cinco personas muertas.

Esta instalación es el mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de volumen

El presidente de la compañía, Adar Poonawalla informó que el incendio se desató en un área del gran complejo de la sede central de SII en la localidad de Pune.

Poonawalla aseguró que el siniestro no afectará los envíos de Covishield, ya que hay “múltiples edificios de producción”.

En un principio se había celebrado que el fuego solo había destruido un par de plantas, pero tras sofocar el fuego se descubrió que cinco personas habían perdido la vida.

En el lugar se recuperaron cinco cadáveres y otras nueve personas fueron rescatadas con vida, así lo informó el jefe del servicio de bomberos local, Prashant Ranpise a Efe.

“Desconocemos aún la causa del incendio. La operación de rescate continúa, pero hemos controlado el fuego”, señaló.

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021