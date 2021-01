Muestran primeras imágenes de dron de ataque pesado chino

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de las redes sociales, publicadas en Weibo y Twitter, han sido compartidas las imágenes del vuelo inaugural del pesado dron de ataque y reconocimiento chino GJ-11 Sharp Sword.

El dron furtivo de gran carga útil y propulsión a chorro fue presentado por primera vez en tierra en el desfile militar de octubre de 2019 en Pekín, dedicado al 70.º aniversario de la fundación del país.

Conductores de medios de comunicación de China que estaban comentando acerca del desfile, las armas y otros equipos militares exhibidos, anunciaron que la misión principal del GJ-11 sería realizar ataques profundos y penetrantes en objetivos críticos de enemigos.

Este dron de baja sección equivalente de radar fue desarrollado por la compañía estatal china Hongdu Aviation Industry Group y realizó su primer vuelo en 2013.

Su peso de despegue del Sharp Sword puede alcanzar los 10.000 kilos, mientras que su carga útil podría llegar a unos 2.000 kg. La aeronave es capaz de portar sus municiones guiadas tanto en pilones externos como en la bahía interna.

Here is the more flight photos of the GJ-11 'Sharp Sword' Drone from #China 🇨🇳.

Cruise speed: 1,000 km/h

Range: 4,000 km

Service ceiling: 12,500 m

Wingspan: 14 m

I'm not certain how authenticate are this images.#PLAAF

