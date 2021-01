Omar Chaparro no está convencido en vacunarse contra el covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Omar Chaparro confesó su inquietud con respecto a la vacuna contra la Covid-19 y reveló que pese a haberse contagiado de esta enfermedad en septiembre del año pasado, aún no está convencido de recibir la dosis para combatir al virus.

«yo no me he puesto la vacuna, ahorita creo que es momento de darle prioridad a las personas que trabajan en el sector salud», «Yo todavía no estoy seguro si me lo voy a poner, aún tengo mis dudas», mencionó.

«Hay mucha desinformación, hay mucha gente que dice que va a cambiar el ADN, que no son seguras, yo creo que para mí, algo muy seguro es seguirme cuidando, tomar suplementos, hacer ejercicio, comer muy bien, tomar vitaminas, y esa es la mejor manera de cuidarte y usando el cubrebocas, obviamente», agregó.

Por otra parte, al escuchar que existen muchos comentarios en su contra porque se ha dedicado a viajar durante la pandemia, el también productor contestó que lo hace por necesidad y no por gusto.

«Yo viajo porque tengo que trabajar. Es muy fácil decirle a la gente quédate en casa cuando se puede, pero cuando tienes que salir a buscar el pan de cada día te cuidas, estoy protegido», finalizó.

Con información de: mty.telediario.mx