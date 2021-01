Sigue vigente apoyo en caso de siniestro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más de dos millones de pesos ahorrará el Ayuntamiento de Victoria al dar directamente a la ciudadanía un apoyo patrimonial en caso que sufran un robo o incendio y tengan pagado el impuesto predial.

La síndico Frida Patricia Escobar Ortiz recordó que para el presente ejercicio fiscal ya no se contrató a la empresa aseguradora Chubb, por lo que es el propio Ayuntamiento quien erogará los montos con los cuales se indemniza a quien sufra un evento de este tipo.

«Con esto nos estamos ahorrando, si se suscitan los mismos casos del año pasado, más de dos millones de pesos».

Refirió que como ya se sabe, al pagar de enero a abril se tiene derecho a un apoyo patrimonial en caso de incendio y robo a casa habitación.

«Hasta cien mil pesos en caso de incendio y 20 mil pesos en caso de robo», detalló.

«Ya hubo dos siniestros en lo que va del año, la Comisión se instaló en una sesión de Cabildo y se dictaminó en dos casos que ya hubo, uno cumple con todos los requisitos y uno pues no; en ese caso no se va a poder dar el apoyo a esa persona porque pagó después de haber sucedido el siniestro, entonces no cumple con los requisitos».