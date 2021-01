Vigilará SST cumplimiento de medidas en tianguis

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ernesto H. Salgado/Contacto

MATAMOROS, Tam.- La Comisión de Salud del cabildo e n Matamoros exhortó nuevamente a la población a resguardarse y cumplir con los protocolos de salud para disminuir el riesgo de contagio por covid-19 y señaló que vigilará el cumplimiento de las disposiciones de control sanitario en áreas concurridas como los tianguis y otros lugares de concentración.

Estas medidas fueron adoptadas luego de conocerse que los hospitales públicos y privados debido al incremento de casos positivos por covid en la ciudad, mantienen una ocupación hospitalaria del 70 por ciento, dijo el presidente de la mencionada comisión, regidor, doctor Víctor García Fuentes.

“Vamos a realizar diversos operativos en el comercio informal, buscamos que la gente que vaya utilice cubrebocas y si no tiene a nada que ir, que solo va a observar, invitarlo a que se retire y se queden en casa, la situación es alarmante”, dijo.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, hasta el miércoles de esta semana, en Matamoros se tenía registro de un incremento en el número de casos, y personas que han perdido la vida así como del número de casos sospechosos.

“Ya el gobierno municipal ha hecho lo propio al cerrar parques, plazas y gimnasios municipales para poder salvar vidas y salir ahora en febrero de Fase dos a tres, pero no lo vamos a lograr si no acatamos las disposiciones”, agregó el doctor Víctor García Fuentes.