Colaboración que no vas a olvidar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (Agencias)

Las cantantes Rosalía y Billie Eilish presentaron el día de ayer su esperada colaboración con «Lo vas a olvidar», un tema de lamentos de corazones rotos para la serie «Euphoria». En esta canción, la estrella estadounidense canta por primera vez en español.

«Dime si me echas de menos aún, dime si no me perdonas aún. Qué harás con todo este veneno, nada bueno. Dime si me echas de menos aún», cantan en castellano en el comienzo de este tema que mezcla inglés y español.

Pese a que esta es la primera canción oficial de Billie Eilish con partes en español, la joven tiene grabaciones caseras en internet en castellano como una versión de «Eres tú», de la mexicana Carla Morrison.

El clip de «Lo vas a olvidar», muestra a las dos artistas en ambientes vacíos y rodeadas de juegos de luces y sombras. Aunque se trata de la primera colaboración de Rosalía y Billie Eilish, se sabía desde hace mucho tiempo que son amigas y que estaban trabajando juntas.