Empresas y gobernadores podrá adquirir vacuna contra covid-19

Desde Palacio Nacional, López Obrador recalcó que no habrá retrasos en las autorizaciones para importar la vacuna.

Cualquier empresa o gobierno local en el país puede ahora realizar contratos con farmacéuticas para comprar la vacuna contra el covid-19, así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“He dado instrucciones al secretario de Salud (Jorge Alcocer), para que hoy mismo se emita un comunicado, estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización”, declaró.

“¿Por qué doy la instrucción? No quiero que se malinterprete, hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas, lo mismo en el caso de los gobiernos estatales; quieren adquirir vacunas, están en libertad de hacerlo, no quiere que se preste a la politiquería, es un asunto muy serio”, recalcó.

El mandatario explicó que era mejor “definir las reglas, no va a haber retrasos en las autorizaciones”.

López Obrador también indicó que en estos momentos era difícil conseguir la vacuna, debido a la alta demanda a nivel mundial y detalló las reglas para que empresas y gobiernos locales pueden adquirir la vacuna.

“Solo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privado. Los únicos requisitos son el contrato, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada (…) y también dónde se van a aplicar, para que no existan duplicidades”, dijo.

“Vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos, es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso, y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas, ya se tienen los contrataos, ya se tiene el presupuesto”, resaltó.

López Obrador aseguró que su administración dará apoyo para transportar la vacuna, siempre y cuando se unan al programa nacional de vacunación.

