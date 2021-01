Filtran video de Vicente Fernández acosando a fan

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El cantante Vicente Fernández, mejor conocido como don Chente, está dando de qué hablar después de que se filtraran imágenes en TikTok del cantante tocando el seno a una fan que le pidió una fotografía, tras la controversia y la joven admitiera que se sintió violentada por el comportamiento del famoso.

Al parecer cada vez se suman más casos de acoso, con tocamientos, del intérprete de “Estos Celos”, ya que en redes sociales comenzaron a circular dos nuevos videos en los que aparece Vicente Fernández acosando a fans que pidieron posar junto a él para una fotografía.

El papá de “El Potrillo” hizo uso de poder y mientras posaban para la foto les tocó un seno. Fue a través de redes sociales en donde comenzaron a circular nuevas imágenes en las que aparece Vicente Fernández–en el mismo lugar que el primer caso– tocando indebidamente a sus fans mientras posaban para una foto.

El primer video que surgió, después de la polémica de la primera joven que lo denunció en redes sociales, se muestra el comportamiento indeseable del cantante.

Miranda Hernández, una usuaria, compartió un video en donde Vicente Fernández aparece acosando. El clip se describe bajo la leyenda: «No es la única, a mi tía también».

En las imágenes el charro de Huentilán está sentado junto a una mujer y un joven. Como en el primer video de denuncia, que desató toda la polémica, aparece la mano del cantante en el seno de la mujer.

Posteriormente, desde la cuenta de Instagram de la periodista Elisa Beristain se mostró otro video de acoso por parte de Vicente Fernández. En el clip aparece una joven posando para la foto junto a un joven. La mano del cantante de nueva cuenta se mueve para posicionarla en el seno de la fan.

Sobre estos nuevos videos de acoso no se hicieron esperar los comentarios, donde los internautas condenaron la violencia contra las mujeres del cantante y padre de El Potrillo, señalándolo como: “Viejo puerco”; “El acosador es acosador siempre, debe haber más mujeres a las que les hizo esto”; “Qué asco de viejo”; “Decepcionante”; “Espero que a ninguna mujer de su familia se lo hagan”; “Wooow viejo rabo verde”.

Hace unos días fue cuando surgió la primera denuncia contra Vicente Fernández desde TikTok. En las imágenes se muestra al cantante acosando a una joven mientras posaban para una foto, generando una ola de crítica en internet.

Ante la controversia, la joven afectada apareció para contar que se sintió violentada y habló sobre la foto que se tomó con Vicente Fernández.

Dijo que la foto fue tomada en el 2017 y la razón por la que su expresión se ve tan tranquila no es porque le gustara, más bien fue porque no se dio cuenta que su mano estaba ahí hasta que vio las fotos con su mamá. Mencionó que no se percató que Vicente Fernández le había tocado un seno debido a que en esa ocasión llevaba puesto un brassier con relleno.



