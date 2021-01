Laura Bozzo habla sobre tocamientos de Vicente Fernández

La presentadora reveló que no estaba muy enterada de la nueva polémica del Charro de Huentitán, así que en un inicio intentó pensar que todo se trataba de un descuido.

«Yo cómo puedo juzgar si no lo he visto, yo lo conozco y la verdad siempre me ha parecido una persona muy respetuosa. No sé si de repente ha habido un descuido, no sé, no puedo juzgar», mencionó.

Tras describirle el video, condenó el momento y expresó que la acción del cantante es una falta de respeto para la mujer».

«¿Pero le agarra la teta? No, eso sí está mal. No, pues Vicente, como vas a agarrarle, no, no, no. Don Vicente es como si yo me tomo fotos como un fan no lo voy a estar toqueteando, creo que eso es una falta de respeto a la mujer», agregó.

Y aunque su discurso iba muy bien, Laura Bozzo lanzó una broma sobre el tema: Aeguró que si le sucediera a ella se lo agradecería.

«Es importante escucharla a ella, pero creo que sería bueno que cuando uno se equivoca lo reconozca. Soy fanática de él, lo amo con locura, pero creo esto es una gran equivocación, que además se presta para dae un mal ejemplo para los demás. A mí nunca me ha pasado. Tal vez si me pasara a estas alturas de mi vida le diría ‘gracias’”, concluyó.