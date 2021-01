Xolos se lleva el triunfo ante Puebla a domicilio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Poquitos porque son benditos. Así la aplica Xolos con los goles en el Guard1anes 2021, porque apenas marcó su primero en tres juegos, pero le sirvió para ganarle como visitante a Puebla 0-1 en el Cuauhtémoc, en la Jornada 3 del certamen.

El conjunto fronterizo se llevó tres puntos de su visita a tierras camoteras, y consumó su primera victoria en el torneo, luego de dos empates a cero goles ante Pumas y Juárez respectivamente en las primeras dos fechas.

En tanto, la Franja tuvo una cara no tan buena como la que tuvo en sus primeros dos juegos (empate ante Chivas y victoria de visita ante Cruz Azul), y no pudo mantener su invicto en la liga, además de que sigue sin poder ganar en su casa.

El único gol del partido lo marcó el ecuatoriano Fidel Martínez, quien ha caído bien en su regreso a la frontera. El «Neymar Ecuatoriano», cobró adecuadamente una pena máxima al 14′, gol que fue suficiente para llevarse la victoria.

Puebla no se puede quejar de que no tuvo oportunidades, inclusive tuvo para ponerse arriba en el marcador a los tres minutos, luego de que Omar Fernández sacara un riflazo dentro del área que reventó el poste y Maxi Araujo no reaccionó bien para contarrematar con portería abierta, ya que mandó su disparo por un costado.

Todavía en los últimos minutos del encuentro, el Fideo Álvarez tuvo un buen cabezazo pero lo mandó por arriba del travesaño. También, mención aparte merece el arquero Jonathan Orozco, porque le sacó una importante a Santiago Ormeño en el primer tiempo.

Así, el conjunto fronterizo se llevó el botín completo del Cuauhtémoc, mientras que Puebla flaqueó después de dos grandes actuaciones en el inicio del Guard1anes 2021.

Con información de: mediotiempo.com