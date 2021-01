Arturo Barrón renuncia al PAN; lo acusa de erróneas decisiones

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo Hernández

Pues ahí tienen que Arturo Barrón Perales sacó su veinte del PAN: argumenta que el Comité Estatal de dicho partido está cometiendo erróneas decisiones, y lamenta que pretenda el PAN imponer como candidata en el municipio de Casas a una persona que está siendo apoyada por los peores gobernantes que ha tenido esta población, y que provienen del PRI.

Arturo Barrón, que en su momento a sus 24 años, se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes de México; en su carta de renuncia, no dirigida al PAN Tamaulipas que encabeza “El Cachorro”, sino al presidente nacional Marko Cortés, dice que en el PAN aprendió “a no andarse por las ramas ni a quedarse callado”.

A los habitantes del municipio de Casas –del cual fue el primer presidente municipal no priista en 80 años– el joven Arturo, como se le llama en ese municipio, dice en un mensaje:

“Agradezco infinitamente al Partido Acción Nacional por todo su apoyo, especialmente a los que me han venido acompañando en estos largos años, por el desarrollo de Casas y el bienestar de su gente.

Y agrega que hoy las erróneas, las equivocadas decisiones “del Comité Estatal me colocan en un dilema: estar de lado del poder o estar de lado de la gente, y sin dudarlo mi decisión siempre será mi gente, mi gente de Casas”.

Los peores exgobernantes que ha tenido Casas (y que nosotros combatimos) hoy se unen para impulsar a la candidata del PAN movidos por la ambición de volver a tener el poder, esto es algo que yo jamás podría apoyar, pues sería una gran tragedia para Casas volver al pasado, lamentablemente los compromisos costarán mucho y más lamentablemente es que la factura la pagará el pueblo de Casas.

Por tal motivo, y apelando su comprensión, hoy presento tristemente mi renuncia al Partido Acción Nacional.

Al tomar la decisión de renunciar al Partido Acción Nacional, nosotros NO dejaremos solos al pueblo de Casas, en lo cual seguiremos junto a mi familia realizando #AccionesBuenas, apoyando en lo más que podamos a la gente de nuestro municipio, recalcar que siempre contarán con nosotros, como lo venimos haciendo en estos largos años.

Los que me conocen, saben bien que NO ME ANDO POR LAS RAMAS, COMO LES COMENTO, EL PAN FUE LO QUE ME ENSEÑÓ, A NO QUEDARME CALLADO.

En un artículo para El Decidor, Rosbel Jr. ilustra: “El 3 de junio de 1770, el gobernador de la provincia de Nuevo Santander, Vicente González Santianes, fundó con vecinos de Aguayo, Llera y Güémez, una población en un paraje llamado “tetillas” a la que se puso por nombre Croix, en honor al Virrey, Márquez de este título”. “La administración religiosa estaba a cargo de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán y en 1872 le fue cambiado el nombre por el de Casas, en memoria de Juan Bautista de las Casas, hijo de esta población, que fue fusilado durante la guerra, de Independencia.” Limita al norte con los municipios de Jiménez y Abasolo, al sur con los de Llera y Aldama; al este con Soto la Marina y al oeste con Padilla, Güémez, Victoria y Llera. Su extensión territorial es de 2,874.33 Km2, mismos que representan el 5.11 por ciento de la superficie total del estado”. La cabecera municipal, Villa de Casas.

“En esta ocasión Casas tiene otra noticia que difundir, y que es de vital importancia para el futuro del municipio. Arturo Barrón Perales, con apenas 24 años, ganó la pasada elección el 5 de junio y se ha convertido en uno de los alcaldes más jóvenes de México y en el primer Presidente municipal que no es emanado de las filas del PRI, partido que gobernó durante más de 80 años ese municipio”.

“Cabe apuntar que el joven Arturo –como es conocido entre los ciudadanos de Casas, fue presa de burlas por parte de sus opositores, pues dudaban de sus capacidades y posibilidades para poder llegar al triunfo electoral. A su ímpetu juvenil también se le añade que la gente ya estaba cansada de las imposiciones del alcalde Santiago Ávalos Medina, quien por tres veces gobernó el municipio como si fuese su rancho y, no contento con ser el munícipe que más ha saqueado las arcas de Casas, quiso imponer a una mujer déspota, que se había hecho odiosa en la población, y es que ella ya se conducía como la presidenta, lo que no se sabe es por qué Santiago Ávalos permitía esos desplantes, que sin duda fueron causa y efecto para que el PAN con una propuesta fresca que enarbolaba Arturo Barrón le propinara tremendo descalabro al PRI”. A CUIDARSE.

Azahel Jaramillo Hernández

[email protected]