Bush, Clinton y Obama piden atender llamado de Biden a la unidad

Los ex presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton grabaron un video desde el Cementerio Nacional de Arlington después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, luego que éste fue a depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido luego de la inauguración.

Los ex mandatarios celebran la sucesión presidencial pacífica como un núcleo de la democracia estadounidense, además de que en ella le desearon lo mejor a su sucesor y pidieron a los ciudadanos que acepten los llamados a la unidad de Biden.

«Creo que el hecho de que los tres estemos aquí, hablando de una transferencia pacífica del poder, habla de la integridad institucional de nuestro país», dijo Bush.

Por su parte, Obama aseguró: “Tenemos que escuchar no sólo a las personas con las que estamos de acuerdo, sino también a las personas con las que no estamos. Uno de mis mejores recuerdos de la toma de posesión fue la gracia y la generosidad que el presidente Bush me mostró y Laura Bush mostró a Michelle.

“Y fue un recordatorio de que podemos tener feroces desacuerdos y aun así reconocer la humanidad común de los demás, y que como estadunidenses tenemos más en común de lo que nos separa «, sentenció.

Bill Clinton calificó como un “nuevo comienzo” la investidura de Biden y aseguró que “todo el mundo necesita bajar de su caballo y acercarse a sus amigos y vecinos».

El demócrata Barack Obama, agregó que “El pueblo estadounidense es fuerte, es duro. Podemos superar las dificultades. No hay ningún problema que no podamos resolver cuando trabajamos juntos. Creo que ése fue el tema del discurso inaugural de Joe, y creo que todos descubrimos que estamos en nuestro mejor momento cuando todos avanzamos en la misma dirección «, dijo.

Joe Biden pidió apostar por la unidad para superar la crisis que atraviesa el país, y proclamó que “la democracia ha prevalecido” pese al mandato de Donald Trump.

Con información de: mty.telediario.mx