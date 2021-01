Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

Fue la expresión de Elida Luna, una excompañera de la secundaria, en una reunión virtual. Cada año hacemos una reunión para festejar que somos parte de una generación; ahora, con la pandemia, imposible hacerla, pero hemos recurrido a las reuniones virtuales. Y en la última el tema recurrente fue que una de nuestras compañeras falleció por covid-19. Atendió a dos de sus hermanos, que fallecieron, y ella se contagió, los siguió pues.

El tema de conversación, sin querer queriendo, fue el de la pandemia. Uno de los compañeros, Gerardo Castillo, en una anterior indicó que entre familiares y personas cercanas ya habían fallecido siete. Otro nos contó cómo, entre sus amigos, se había contagiado una familia completa, siete en total y habían fallecido dos. En lo personal, les comenté el caso de mi hermano y de otros conocidos.

SE VAN EN PAREJA

Y la expresión de se van en pareja es una forma de indicar como el covid-19 ha afectado a las familias. Y efectivamente, yo puedo confirmar que dos de mis exalumnas universitarias en su momento postearon en el Facebook cómo primero falleció una tía y a la semana el esposo. Es comprensible que eso suceda: uno se contagia, quizá fuera de la casa, y lleva el virus a la casa y la mayor cercanía es con la esposa o esposo.

En la práctica, buena parte de los testimonios van por ese camino. Un amigo, incluso casi vecino, compartió en el grupo de WhattApss que estaba contagiado, él, su esposa y su hijo; haciendo notar que, según su apreciación, el contagio llegó vía su hijo, que resultó positivo, pero asintomático. Es una historia que se repite aquí y allá, lo que ha provocado un incremento notable en los contagios y en los fallecimientos… no vemos, la verdad, la luz al final del camino, como tanto lo ha apuntado el Presidente AMLO.

CULPABLES

En términos generales, la evolución, el desarrollo, de la pandemia se le adjudica al gobierno. Advirtiendo que no fue capaz de instrumentar medidas suficientes y certeras; hoy en día, por decir, llaman mentiroso al doctor Hugo Lopez-Gattel, porque nunca ha acertado en sus pronósticos y sus decisiones variables, como no recomendar desde un principio el uso del cubrebocas. Y con eso, provocar que AMLO, como líder, no diera el ejemplo.

Nosotros, por otra parte, también somos culpables: a la sociedad en general no le cae el veinte del peligro, del riesgo de contagio, y no hace caso de las recomendaciones. Las fiestas, las celebraciones, son el escenario perfecto para que el covid-19 haga de las suyas. Por eso, el incremento de contagios y fallecimientos son cíclicos en función a las fiestas y celebraciones, agregando que ya hay una nueva cepa, con una velocidad mayor de contagio.

POLITIZACIÓN

Como México no hay dos. Por eso, ayer en los memes, replicados en las redes sociales, se hacía notar que en los Estados Unidos el plan de vacunación es vía la descentralización, con módulos donde hay siete áreas de vacunación; en cambio, en México, el Gobierno federal, que demanda no politizar la vacunación, lo centraliza y organiza una brigada de vacunación integrada por diez personas: cuatro militares, cuatro promotores (dos Siervos de la Nación y dos de otras dependencias) y dos médicos.

Centralizar y politizar el programa de vacunación da pie a impedir que los estados, en plan descentralización, puedan vacunar. Ayer dijo que tenían autorización estados y particulares para comprar vacunas. Pero AMLO repite, una y otra vez, que la Federación va a vacunar a todos… y pide, a los que compren vacunas, que presenten contrato de compra, farmacéutica que proveerá y especifiquen a quién van a vacunar… porque nosotros, repitió AMLO, vamos a vacunar a todos.