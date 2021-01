Sobre crisis económica, ya vamos a salir del túnel: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Linares, Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya se ven las lucecitas” que sacarán al país del “túnel en que nos metió la pandemia”, pues aseguró que ya está creciendo de nuevo la economía y ya están en marcha proyectos para reactivar a este sector.

“Entonces, tenemos que seguir adelante. Vamos a salir de este túnel en el que nos encontramos, ya se ven las lucecitas que indican que vamos a salir del túnel en que nos metió la pandemia, que causa tanto dolor, tanto sufrimiento y que, al mismo tiempo, nos afectó la economía, la actividad productiva; pero vamos hacia adelante, ya se está reactivando la economía, ya se están recuperando los empleos”, dijo.

Destacó que pese a todo pronóstico de la oposición sobre un declive económico “la estrategia que hemos llevado a cabo ha sido eficaz”.

“Dijimos: Vamos a caer y vamos a recuperarnos, y va a ser una ‘V’, así, caímos hasta el fondo y salimos, y ya está cumpliéndose el pronóstico, ya estamos creciendo de nuevo, y va a ser una ‘V’. «Nuestros adversarios, los expertos decían: ‘No, vamos a caer y va a ser una como ‘L’, vamos a estar en el fondo durante mucho tiempo’. No, ya los pronósticos económicos son favorables”, comentó.

Expuso que a pesar de la crisis económica “no recurrimos a deuda, no aumentaron los impuestos, no aumentaron los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, cumplimos el compromiso de no endeudar al país”, dijo.

“Vamos saliendo sin cancelar los programas sociales; al contrario, se ampliaron los programas de apoyo a la gente, de apoyo al pueblo”, mencionó.

Con información de: mty.telediario.mx