Buscan crean conciencia a través de la activación física

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Héctor Rivera/El Sol de Tampico



TAMPICO, Tam.- “El deporte es salud” y bajo este eslogan un grupo de maestros de diversas disciplinas y deportistas en general se reunieron en las inmediaciones del teatro Metropolitano y al aire libre realizaron una activación física con el objetivo de crear conciencia entre la ciudadanía.

Esta activación se realizó con los protocolos correspondientes recomendados por las autoridades de salud para la pandemia por el Covid-19, con sanitización y sana distancia de por medio, pero eso sí, con el deseo de demostrar que la práctica deportiva conduce a una vida sana.

“Lo que queremos es crear conciencia para que estemos activos físicamente, el deporte es salud, como lo dice este eslogan que estamos utilizando todas las academias, escuelas deportivas de toda índole, de fútbol, de box, volibol, entonces la idea de ésta de esta presentación el día de hoy es crear conciencia de que el deporte es para mejorar nuestras vidas y es una herramienta necesaria para combatir la contingencia”, destacó el maestro Ricardo Rodríguez Vega, de Club Samoa.

“El objetivo es informar a la ciudadanía para lograr este objetivo y para que el deporte llegué a todos los que debe de llegar, a todos los que estaban acostumbrados a estar activos, el deporte es muy importante y esencial para la salud”, añadió.

“Buscamos que se creen las alternativas para poder mantenernos activos todos, podemos garantizar como organizaciones, como academias y como escuelas que trabajamos con gente disciplinada y que se acopla a mantener los protocolos de sanidad que necesitamos, es un hecho y está demostrado en muchos países que todas estas disciplinas tienen un índice ínfimo o casi nulo de contagios”.

Por su parte, Gustavo Ruiz Esparza de Black Mamba Tampico, destacó que “nosotros no estamos haciendo una manifestación para que el gobierno nos abra, es cierto que muchos gimnasios y escuelas se han visto afectados por la pandemia y ahora nosotros estamos haciendo una concientización en la gente para que practiquen cualquier actividad deportiva”.

“El deporte no es el problema”, puntualizó, “el deporte es parte de la solución al virus que llegó para quedarse, esto no es para venir a a chocar con el gobierno, es para pedir su apoyo y que nos ayude a ayudar a la gente para que alguien practique, para que todos practiquen un deporte, sí es cierto que la economía se ha visto afectada en los gimnasios, eso es cierto, eso no se puede negar ni se puede ocultar, pero de momento la idea es llegar a la gente y hacer conciencia para que practiquen algún deporte”.

Fue el instructor Alexis Núñez el encargado de dirigir esta activación de poco más de diez minutos, con la presencia de representantes de disciplinas tales como lima lama, karate, artes marciales mixtas, futbol, voleibol, box, basquetbol, atletismo, todos con el mismo deseo de mostrar la importancia del deporte.