Embiste patrulla a peatones en Washington

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El sábado por la noche al menos una persona resultó herida en una ciudad del estado de Washington, después de que un auto policial arremetiera contra un grupo de peatones que asistían a una carrera urbana.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 19:00 hora local, cuando un centenar de personas miraba a varios coches que giraban en círculos en una calle del centro de Tacoma, según dijo la policía.

Al parecer un auto policial llegó al lugar y arremetió contra la multitud cuando la gente intentó bloquear el vehículo, según un testigo.

Imágenes compartidas en medios sociales mostraban al auto policial pasando por encima de algo o de alguien. En Twitter también fue compartido un video donde aparece el vehículo atropellando a una persona en el suelo.

La vocera de la policía de Tacoma Wendy Haddow, señaló que la policía recibió un aviso sobre una carrera en la calle poco antes de las 19:00.

El policía utilizó la bocina de su auto para avisar a la multitud, dijo la portavoz. Entonces, la gente empezó a dar golpes en las ventanas, que hizo que el agente acelerase para salir de la escena por su propia seguridad, añadió.

Una persona sufrió cortes en la colisión y fue trasladada a un hospital.

El policía implicado pasará a baja administrativa, indicó la gerente de la ciudad, Elizabeth Pauli. El Equipo de Investigación de la Policía del Condado de Pierce está a cargo del caso.

GRAPHIC: Video, posted more than an hour ago, shows a police vehicle rolling over someone in Tacoma, WA at 9th Avenue & Pacific. Another video I’ve seen, purported to be from the same scene, shows someone yelling they’re hitting a police car.

pic.twitter.com/tYMlQZfPGf

— David Begnaud (@DavidBegnaud) January 24, 2021