En Tailandia se castiga con lagartijas a quien no use cubrebocas

Ante la pandemia de Covid, el cubrebocas es un acto de amor y respeto hacia los demás que se vuelve importantísimo. Sin embargo, en muchos lugares se olvida, y sobre todo a los turistas.

En Bali, en Tailandia, han decidido castigar a los turistas que no usan cubrebocas, ¿cómo? Tienen dos opciones: pagar una multa de 7 dólares (alrededor de 140 pesos).

Otra opción es hacer 50 lagartijas, si no traen mascarilla, o 15 lagartijas si la traen pero no cubre la nariz.

En Twitter se difundió un video que muestra a los militares haciendo que unos turistas hagan las lagartijas y obvio ya se volvió viral.

El uso de cubrebocas es obligatorio en la ciudad desde agosto del 2020, y descubrieron que el 90% de las personas que ignoran la regla son los turistas extranjeros.

Hasta el momento más de 70 personas han recibido la multa de 7 dóalres, y quienes no pueden pagarlo (alrededor de 30 personas) han hecho las lagartijas.

Tourists in Bali are punished with push-ups for not wearing masks. pic.twitter.com/0ykb1lKjYf

— Kgoshi Ya Lebowa (@Marcellomj) January 20, 2021