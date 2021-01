Alertan sobre fraudes con créditos rápidos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) , alertó sobre riesgo de fraudes por parte de gestores de créditos rápidos.

El organismo señaló que, en medio de esta pandemia sanitaria surgen muchas personas que se aprovechan de la necesidad económica de un gran sector de la sociedad.

Se trata de representantes de empresas gestoras de crédito, quienes facilitan al interesado la obtención del préstamo sin pedirles documentos que son básicos en todo convenio.

Lo hacen de esa manera porque solamente buscan “enganchar” a la persona.

Ofrecen créditos que van desde los 2 mil pesos hasta cifras más elevadas, todo ello mediante anuncios, volanteo, teléfono, páginas de internet y en redes sociales.

Pero una vez que las personas acudieron a solicitar el financiamiento, se les pide un depósito de aproximadamente el 6% del total del préstamo que están solicitando, por concepto de gestoría y gastos de administración, y ya realizado el depósito la empresa aduce que el crédito está en proceso de autorización sin llegar a su entrega final.

En ocasiones dicen que el crédito no procedió y que el depósito no puede devolverse, y bajo esa postura muchas desaparecen o cambian de nombre para no poder ser localizadas.

Por ello, la Condusef advirtió que en la mayoría de los casos se registran fraudes.

