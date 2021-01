Cliente le rechaza tortillas, se hace ‘viral’ y se agotan

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Beatriz Flores/Hora Cero

REYNOSA, Tam.- Una mujer que se dedica a la preparación y venta de tortillas de harina en Reynosa, denunció a través de facebook que fue víctima de la poca seriedad de un cliente que al final no cumplió con lo acordado, despertando la solidaridad y empatía de personas que impidieron que tuviera una pérdida económica.

“Que fea es la gente de verdad. Ayer me pidieron cien tortillas de harina para hoy a las 8:30 am; me levanté a las 5:00 am para que estuvieran a tiempo y recién hechas y cuando va mi niña a entregar, le dicen que ya no las querían, imaginen la carita con la que llegó mi nena; así que ahora tengo 10 paquetes de tortillas de harina, las estaré dando en $15 pesos cada paquete, por si a alguien le interesa”, expresó la emprendedora.

En tiempos en que la contingencia por Covid-19 ha dejado a muchas personas sin empleo y con graves problemas financieros, es común que se comercialicen diferentes productos, sobre todo alimentos, a través de los grupos de compra venta de facebook.

La historia de la usuaria Vane Guerra conmovió rápidamente a las personas, quienes no dudaron en apoyarla y hasta orientarla ante su situación.

“No debería darlas a 15 pesos, debería darlas a precio normal, ¿dónde queda esa desvelada y el cansancio para hacerlas? y las ganancias más que nada, para la otra pídales un anticipo y si ya no las quieren ahí se chi… ellos”, escribió Ramiro Ovalle.

Muchas personas rápidamente le preguntaron su ubicación para comprarle sus tortillas que al final, pudo vender y hasta le surgieron más pedidos.

