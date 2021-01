EU detecta primer caso de covid-19 por variante brasileña

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Minnesota confirmó el primer caso en el país de la variante de covid-19 procedente de Brasil, que ha estado vinculado con el incremento de casos y la saturación del sistema hospitalario en la región Amazónica del país sudamericano.

La persona identificada con la nueva variante es residente de la zona metropolitana de Minneapolis, quien tiene antecedentes de viajes a Brasil y se reportó enferma durante la primera semana de enero.

Jan Malcolm comisionado de Salud de Minnesota, informó que este nuevo hallazgo subraya la importancia de realizar pruebas de Covid-19, así como los esfuerzos continuos de todos los habitantes del estado para limitar la propagación de la enfermedad.

La variante del SARS-CoV-2 en Brasil es una de las tres que han llamado la atención mundial en particular, junto a cepas procedentes del Reino Unido y Sudáfrica. El primer país en haberla detectado fue Japón con varios viajeros procedentes del país sudamericano.

News Release: MDH lab testing confirms nation’s first known COVID-19 case associated with Brazil P.1 variant https://t.co/OXAFDxEA28

— mnhealth (@mnhealth) January 25, 2021