Lanza SpaceX un Falcon 9 con cargamento récord

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La compañía estadounidense SpaceX, lanzó este domingo 24 de enero a la órbita un cohete portador Falcon 9; de acuerdo con la empresa, el cargamento del cohete incluía la cifra récord de 143 satélites.

Esta misión marca el inicio del programa SmallSat Rideshare Program, la cual prevé el lanzamiento de satélites de hasta 200 kilos a un precio de un millón de dólares; el transcurso de dicha misión fue transmitido en línea.

Antes, el pasado 19 de diciembre, SpaceX lanzó previamente un Falcon 9, el cual puso en órbita un satélite secreto dentro de la misión NROL-108, la cual fue realizada para la Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos.

Entre los aparatos puestos en órbita se encontraba una constelación de diez satélites del proyecto Stalink, el cual está dedicado a la creación de una red global de cobertura de Internet.

Falcon 9 launches 143 spacecraft to orbit — the most ever deployed on a single mission — completing SpaceX’s first dedicated SmallSat Rideshare Program mission pic.twitter.com/CJSUvKWeb4

— SpaceX (@SpaceX) January 25, 2021