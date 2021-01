Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, informó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, está en confinamiento por haber estado en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer dio positivo a Covid-19.

«El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga Covid, sin embargo, él también forma parte de los contactos del presidente y está confinado para esperar el periodo de ventana, hacerse la prueba y confirmar o no el diagnostico», informó Ramírez Cuevas en una entrevista.

López-Gatell confirmó también que tuvo contacto con López Obrador durante toda la semana pasada, incluido el viernes, día que se presume su contagio.

“Sí, soy contacto. Estuve con el presidente toda la semana. Incluyendo el viernes en la mañanera”, dijo.

Sobre la prueba de PCR dijo que deberá esperar hasta el día cuatro o cinco después de su cercanía con López Obrador para practicársela.

El vocero de la Presidencia añadió que el subsecretario de Salud participará en las conferencias vespertinas de manera virtual.

López-Gatell se suma a la lista de funcionarios en confinamiento como Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier, titular de Relaciones Exteriores y Economía, respectivamente.

Con información de: mty.telediario.mx