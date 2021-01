Vuelven a surgir en pandemia las ‘tienditas de la esquina’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- A consecuencia de la pandemia causada por el virus del SARS CoV-2, han proliferado las tienditas y fruterías de la esquina, refirió el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Victoria, Mario Arizpe Martínez.

«Lo que ha proliferado mucho han sido los mercados, las fruterías, las tiendas de esquina han proliferado mucho; el ambulantaje también ha proliferado ante esta circunstancia».

El funcionario municipal estimó que para enfrentar la adversa situación económica la ciudadanía ha buscado alternativas para obtener un ingreso.

«La gente está de alguna manera buscando opciones, la realidad es que sí están proliferando, han crecido mucho por ejemplo en algunas esquinas lo que hemos visto mucho han sido los mercados, las fruterías».

Arizpe Martínez mencionó que no se puede contabilizar este tipo de establecimientos porque muchos de ellos no están formalmente establecidos, por lo que no existe un padrón al respecto.

«Muchos de ellos ni siquiera están establecidos de manera formal».

«Lo que sí hemos observado en los recorridos que hemos estado haciendo es que algunos ya han empezado a crecer, anteriormente eran solo unos metros cuadrados, ahorita ya vemos que se han expandido».

Además, dijo que esta situación tiene que ver también con las restricciones; «que no puedes entrar a tiendas con la familia».

Tras señalar que la gente está aceptando este tipo de negocios «por estar más cerca de casa», detalló que la proliferación de dichos establecimientos se da por igual en colonias y fraccionamientos.

«Nosotros hemos observado desde residencial hasta lo que es colonias».

«Empezamos a ver algunas fruterías en algunos residenciales, lo vemos en la zona de Teocaltiche, hay una frutería muy fuerte que en el último año se ha ido prácticamente a lo doble de grande».

Por último, al ser cuestionado sobre el porcentaje de incremento en este tipo de establecimientos, Arizpe Martínez precisó; «aproximadamente un 30 por ciento es lo que hemos visto en ese tipo y ambulantaje».