‘El Bronco’ da negativo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León,informó que ayer se sometió a una prueba de Covid-19, la cual arrojó un resultado negativo.

A través de Twitter, el mandatario escribió en un twitt que tras haber asistido a eventos el pasado fin de semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien contrajo el virus, decidió someterse a la prueba.

Además, agradeció los mensajes de preocupación por su salud por parte de la ciudadanía y se comprometió a seguir cuidándose.

Les comunico que, luego de haber asistido a eventos con el Presidente el pasado fin de semana, ayer me realicé una prueba Covid19 y el resultado ha sido negativo. Agradezco sus mensajes de preocupación y me comprometo a seguir cuidando mi salud y la de quienes me rodean.

— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) January 26, 2021