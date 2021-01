Los datos de salud del presidente no serán revelados: López-Gatell

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que no se revelarán datos sobre el estado de salud del presidente López Obrador.

Lo anterior debido al respeto a la privacidad del presidente.

“Es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que fueron atendidas, entonces no solo ahorita, sino a lo largo de todo el período de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato clínico porque esto es materia de su privacidad, si en un momento dado el presidente optara por compartir -a través de su cuenta Twitter- o nos permitiera a nosotros comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos”, afirmó Hugo López-Gatell.

Sin embargo, si dijo que el presidente continúa con síntomas leves, sin cambios, y bajo observación de un equipo médico especializado.

El subsecretario se encuentra aislado tras haber tenido contacto con el presidente, toda la información la ha presentado vía remota.

“Afortunadamente yo me encuentro asintomático, tranquilo, comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos, no tengo síntoma alguno de COVID, y esperemos que no lo tenga hay que esperar de 4 a 5 días antes de intentar hacerse la prueba diagnóstica del laboratorio no tiene caso anticipar la prueba porque va a salir negativa”, agregó López-Gatell.

Con información de: noticieros.televisa.com