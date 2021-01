Me corrieron del América por Zoom: Miguel Herrera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Herrera fue despedido como director técnico de América tras quedar eliminado de la Concachampions y no obtener los resultados anhelados en la Liga MX, al no avanzar a la final del Guardianes 2020, una decisión que le causó molestia al Piojo por la forma en que anunciaron su salida a través de un comunicado en redes sociales.

Se comentaba que su salida se debió por el conato de bronca que tuvo con el auxiliar técnico de Los Angeles FC en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Si la gente del Club América tomó la decisión fue por eso (pleito con el auxiliar de LAFC) estuvo mal tomada y se lo dije, por medio de un Zoom, porque ahorita desafortunadamente no hay muchas juntas, yo hablando con Santiago (Baños), que es presidente del América, terminando el partido, perdimos, y le dije ‘si quieres yo me hago a un lado, tal vez ya no está funcionando’”, comentó.

Pese a que Baños lo tenía contemplado para que el siguiente torneo siguiera dirigiendo al América, fue Joaquín Balcárcel, quien decidió darle las gracias al Piojo Herrera a través de una videollamada.

“Cuando nos llama, y el que está arriba de nosotros que es Joaquín Balcácer, que es el jefe de Santiago, nos llama para el Zoom, y le dije ‘no estoy de acuerdo Juancho, creo que en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste, molesto por la decisión que estás tomando’”, confesó Herrera.

Miguel no tuvo más que aceptar la decisión y se fue agradecido con todos los que le dieron la confianza para estar en el club azulcrema.

«Como le dije ‘ya tomaste tu decisión, está bien, no estoy de acuerdo con ella, pero la aceptó’; pero al final de cuentas gracias a él, a Baños, por supuesto al señor Emilio, a los muchachos que trabajaron conmigo, a cerrar la página y a lo que sigue, porque la carrera del técnico es así, hoy estás, mañana no estás», finalizó.

Con información de: mediotiempo.com