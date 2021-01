Reveló que fue abusada por ‘gran actor’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (Agencias)

La actriz mexicana Eréndira Ibarra, quien es conocida por su participación en “Sense8” y “Las Aparicio”, se posicionó en contra de la violencia hacia las mujeres y externó que en el pasado fue agredida sexualmente por un actor famoso.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz expuso su experiencia, indicando que quien la agredió fue protegido por una producción en la que tuvo que laborar por lo que tuvo que compartir espacio con el actor que la agredió sexualmente.

Ibarra dijo que luego de ver el video de Nath Campos decidió hablar sobre lo que ella vivió al ser abusaba sexualmente y tener que trabajar con su agresor; además comentó que nunca más un victimario se beneficiará con su silencio porque no solapará a ningún violador.

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó nada. Él estaba haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y qué tristeza sería tener que castear otra actriz por algo que pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción”, contó la actriz.