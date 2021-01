Todo lo que sabemos sobre el show de Medio Tiempo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Agencias.-

El Super Bowl de la NFL es una fiesta que ningún amante deportivo puede perderse, además quienes no son fanáticos de este deporte pueden disfrutar de uno de los eventos de entretenimiento más importantes del año.

Y es que el llamado show de medio tiempo es uno de los eventos más llamativos, y costosos, que se realizan fuera del ámbito del entretenimiento. A pesar de que esta será una edición bastante peculiar por la pandemia, la gran fiesta de la NFL se podrá seguir en todo el mundo a través de la televisión, internet y redes sociales.

Desde hace varios años surgió el show de medio tiempo, con artistas de alto calibre que hacen vibrar a los espectadores. Para el Super Bowl 2021 también habrá medio tiempo, por lo que es un buen momento para contar lo que sabemos, hasta ahora, de este evento que se celebrará el siete de febrero.

Abel Makkonen Tesfaye, de 30 años y mejor conocido como The Weeknd, es la estrella encargada de participar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021. Así lo anunciaron desde hace varias semanas tanto la NFL, Pepsi y Roc Nation, encargados de la organización y logística del espectáculo.

¿Cómo será el show de medio tiempo de The Weeknd? Todd Kalpan, vicepresidente de marketing de Pepsi, la marca refresquera encargada de la producción del evento, comentó que “vamos a poner el doble de esfuerzo en nuestros 12 minutos de espectáculo, lo vamos a hacer como nunca”.

También vaticinó que en el medio tiempo del Super Bowl 2021 no habrá referencias a la pandemia, ni de todo lo acontecido actualmente alrededor del planeta. Los organizadores desean que sea un momento de escape ante la difícil situación de salud y económica que se vive en el mundo.

Además de The Weeknd, la cantante y actriz Miley Cyrus realizará una presentación previa al inicio del partido en honor al personal de salud que ha sido vacunado; este concierto será transmitido en vivo a través de la plataforma de TikTok. Este será un evento único ya que es la primera vez que se realiza.

Finalmente, pero no menos importante, la estrella de R&B Jazmine Sullivan y el cantante de country Eric Church unirán fuerzas para cantar el himno nacional en el Super Bowl LV del próximo mes, donde el cantante ganador del Grammy H.E.R interpretará “America the Beautiful”.