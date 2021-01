Vicente Fernández responde a críticas por acoso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández habló sobre la polémica foto donde el artista sale tocando el pecho de una joven sin su consentimiento.

La entrevista se llevó a cabo en el rancho de Vicente Fernández, donde de inmediato se abordó el tema de la fotografía.

«Yo vi la foto y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago y dije: ‘Se va a sentir ofendida’, y subí mi mano, y cuando la subo toman la foto», explicó el cantante.

Fernández le ofreció una disculpa a los medios de comunicación, quienes aseguró siempre se han portado bien con él.

Enseguida le pidió una disculpa a la joven de la foto.

«Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención; si lo hubiera hecho con la intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas»

Ante la posibilidad de una demanda por parte de la afectada, el llamado Charro de Huentitán comentó: «yo meto también abogados. La disculpa ya la di y para las otras dos (mujeres) que salieron (a acusarlo), ni sé cómo eran; eran segundos los que pasaron mientras tomaban la foto».

«Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. No he visto a las otras dos (mujeres que también lo acusan). También ellas me agarraban, me abrazaban y me llegaron a decir: ‘Una foto con beso’, y yo me dejaba, pero con la boca cerrada», dijo Vicente.

Con información de: www.milenio.com