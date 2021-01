Fallece la actriz Cloris Leachman

«Ella tuvo la mejor vida de principio a fin que podrías desear para alguien. Dejó a todos con mucho amor», mencionó su hija.

Cloris es recordada por sus interpretaciones durante la década de los 70 en cine y, sobre todo, en televisión. Desde entonces, es considerada como una de las figuras más representativas del humorismo.

Sus interpretaciones la hicieron acreedora de numerosos premios, entre ellos ocho Primetime Emmy, un Oscar y un Globo de Oro.

Saltó a la fama en los años 1970 al actuar en la serie The Mary Tyler Moore Show y en la película The Last Picture Show. También apareció en tres películas de Mel Brooks, incluyendo la exitosa Young Frankenstein.

Asimismo, participó en la exitosa serie de comedia familiar Malcolm el de En Medio, en la que dio vida a la abuela Ida.​