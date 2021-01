Papalote Museo del Niño podría desaparecer

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (Agencias)

El Papalote Museo del Niño tiene hasta el mes de abril para reunir 50 millones de pesos que le ayuden a solventar sus gastos de operación, de no recaudar dicha cantidad el museo tendrá que cerrar sus instalaciones de manera permanente.

Lo anterior lo advirtió la directora del recinto, Dolores Beistegui quien aseguró que las reservas económicas se acabaron durante los ocho meses que el espacio ha estado cerrado debido a la pandemia de covid-19.

“Yo me he puesto como fecha el mes de abril, el mes del niño; si para ese mes vemos que hay una ruta, es decir, no tienen que estar los 50 millones de pesos depositados, pero vemos que sí hay una ruta para llegar a la cifra, entonces podemos decir que Papalote está salvado”, expresó.

Beistegui precisó que, si bien se redujeron los gastos en general, incluso se disminuyó el sueldo del personal en 50 por ciento, los ahorros ya se acabaron y hay obligaciones fiscales que se suman al pago del salario.

Además, consideró que todo 2021 no podrá reanudarse la actividad en el museo, pues el nivel de contagios no disminuye; “la crisis sanitaria está lejos de estar resuelta y estabilizada, todos sabemos que no podremos abrir nuevamente hasta finales de año, es decir hasta noviembre”.

“Necesitamos aguantar estos once meses para poder reabrir cuando se pueda, y para poder aguantar estos once meses y cumplir con nuestras obligaciones mínimas necesitamos 50 millones de pesos”, insistió la directora del Papalote Museo del Niño ubicado en la Ciudad de México.

Cabe destacar que, en días recientes, la administración del museo, con 27 años de antigüedad y cerca de 22 millones de visitantes hasta el año pasado, lanzó una campaña de recaudación de fondos titulada “Salvemos Papalote” aunque solo han recaudado un millón 717 mil pesos, apenas el 3.3 por ciento de lo que necesitan.