‘Venta de banqueta’ en el mercado no sería viable

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- La pandemia sanitaria del covid-19 impide que se lleve a cabo la propuesta de los locatarios del Mercado Argüelles de salir a ofertar sus productos a la vía pública, afirmó el secretario del Ayuntamiento de Victoria, César Saavedra Terán.

«No es solamente lo que determina la autoridad municipal, estamos regulados bajo un acuerdo o decreto que emite la Secretaría de Salud, la autoridad sanitaria que en épocas de pandemia son autoridades superiores con lo del instructivo de lo que se puede y no se puede hacer».

Saavedra Terán refirió que no tiene que ver solamente con lo que piense un grupo o lo que piense otro; «estamos en una etapa complicada en el mundo y desde luego nuestra Ciudad no es la excepción».

El Secretario del Ayuntamiento señaló que la obligación que tienen las autoridades y toda la población que tiene capacidad de decisión y que están en pleno uso de sus facultades es obedecer los instructivos que marca cada decreto.

Tras recordar que el decreto que actualmente se encuentra vigente vence el próximo domingo 31 de enero y que el día primero de febrero saldrá un nuevo decreto, agregó; «hay que entender una cosa, no hemos salido de la pandemia, sé que el tema económico es un tema que hace ruido y que nos obliga a redoblar esfuerzos y a ser creativos y ver cómo le hacemos pero aquí por encima de la situación está un tema de pandemia estamos en un momento crítico como país».

Por último, recalcó; «tenemos que entender que la pandemia es una realidad y que no está supeditada solamente a una decisión de una autoridad o no y no va a pasar nada, el tema de la pandemia no es un tema de decisión de una autoridad, es una decisión que tenemos todos como ciudadanos».