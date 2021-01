Conoce a los nominados a los Premios GLAAD

Netflix es una vez más la principal contendiente a los Premios GLAAD con 26 nominaciones, consiguiendo menciones para las películas La Madre del Blues y El Baile y las series de comedia Dead to Me, Big Mouth, The Umbrella Academy y Ratched.

En los últimos años Netflix ha encabezado las nominaciones de los GLAAD, que reconoce a los medios por representaciones justas y precisas de personas LGBTQ+. HBO Max fue la segunda más nominada este año con nueve menciones, mientras que Amazon, Hulu y HBO recibieron cada una cuatro.

Hallmark Channel recibió su primera nominación por La Casa de Navidad, la primera película navideña del canal con un personaje principal gay. GLAAD también señaló que personajes transgénero fueron predominantemente incluidos en 9-1-1: Lone Star, Star Trek: Discovery, Saved by the Bell, Big Mouth y Supergirl.