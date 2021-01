Diego Lainez da positivo a covid-19

Mediante sus redes sociales, Diego Lainez, futbolista mexicano que milita en el Real Betis, dio a conocer que obtuvo un resultado positivo en la prueba de coronavirus luego del juego del pasado martes ante la Real Sociedad en la Copa del Rey.

«Hola amigos, quiero informarles por este medio de que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con ganas», colocó Lainez en sus historias de Instagram.

El ex futbolista del América había iniciado bien el año con el Real Betis y estaba siendo un jugador constante en los cuadros de Manuel Pellegrini, sin, embargo, se perderá algunos duelos con el conjunto español en las próximas semanas.