Defiende a su hijo de denuncia de abuso

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (Agencias)

La periodista Martha Figueroa está involucrada en un nuevo escándalo, luego de que en días pasados ella, Andrea Legarreta y Arath de la Torre hicieran comentarios nada favorables sobre el caso de abuso sexual que sufrió la youtuber Nath Campos.

Lo anterior debido a que una usuaria de Twitter aprovechó esta plataforma para señalar que el hijo de la reportera abusó de ella. Quien tiene como nombre de usuario @AnaFloreess indicó que cuando tenía 17 años, Alex, hijo de la conductora, se aprovechó de ella.

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Ya no es un tema que me afecte ni nada, sólo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video y escucharla hablar así”, señaló.

Tras esto, Figueroa subió un comunicado hablando del tema: “Ante las falsas acusaciones emitidas en Twitter en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa grave e injuriosa denuncia pública carece de verdad”, escribió.

“Que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista -aprovechando el revuelo de mis no bien recibidas en el programa Hoy- podría tener implicaciones legales por el daño moral que esta situación representa sobre todo a mi hijo”, agregó.