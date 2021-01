Tatiana tiene su propio libro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (Agencias)

La artista infantil Tatiana se unió a la escritora Monserrat Curriel para la publicación de un libro, esto con el propósito de fomentar la lectura en la familia, pero sobre todo en los niños.

“Luego se dice que no hay tiempo para leer un libro, pero para leer el celular sí tenemos tiempo; creo que tenemos que actualizarnos”, expresó Tatiana sobre esta interesante colaboración.

“A lo mejor no podemos ir a comprar un libro o no tenemos tiempo de ir a una biblioteca como antes pero ya lo tienes al alcance de la mano y hay que aprovechar esa herramienta para tener los audiolibros y aprovecharlos o buscarlos, porque en Internet encuentras todo”, agregó.

La llamada “reina de todos los niños” indicó que considera importante fomentar la lectura “y no nada más la de chismes o de revistas sino la lectura interesante, como la historia de este libro” que lleva por título “Sarita Libúh y el misterio después del puente”.

En dicha historia, la cantante le da vida al personaje de Claudine, quien además de promover valores, deja algunas enseñanzas: “La frase que dice mi personaje es: ‘Deja de decir que no puedo y hazlo’, y esa es una frase que me decía mi mamá mucho y hasta la fecha me dice”.