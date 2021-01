Protejamos al adolescente ante la dinámica social

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Héctor F. Saldivar Garza

De acuerdo a criterio propio, es un compromiso social de todos los mexicanos contribuir al desarrollo de nuestra sociedad; y los que cuentan con mayores aptitudes deben encabezar los procesos de mejora para que se presenten mayores posibilidades de éxito. De tal manera que quienes tenemos tendencia a observarla, habilidad para captar los cambios que en ella se manifiestan e idea sobre los senderos por donde avanzará, estamos obligados, ética y moralmente, a divulgarlo; incluso, de ser posible informárselo a los propios interesados, para que en caso de alguna duda o aclaración se proceda de inmediato; todo ello con el objetivo de avanzar lo más rápido posible, porque la dinámica social no se detiene.

Dentro de las cuestiones observadas, en esta ocasión comentaré sobre cambios conductuales que se están manifestando recientemente en los adolescentes, aproximadamente de entre 12 y 16 años, que generalmente estudian en las escuelas secundarias o inician el nivel medio superior.

Antes de entrar en temática, con la finalidad de ubicar a los lectores, presentaré una explicación introductoria dirigida a los jóvenes que no están enterados de lo sucedido a la mayoría de los miembros de las generaciones de los años sesenta y setenta.

Después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y aproximadamente hasta la llegada del hombre a la Luna, que fue en 1969, el avance de la sociedad fue un tanto lento, esto quizá como consecuencia de los grandes destrozos que sufrieron algunos países y el tiempo que se aplicaron a la reconstrucción de sus ciudades, fábricas y demás afectaciones.

Sin embargo, posterior a este extraordinario acontecimiento, la luz del crecimiento y desarrollo iluminó grandes espacios del mundo. El país que más avanzó fue Estados Unidos, quien junto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se convirtieron en los grandes triunfadores de la contienda, pero esta última avanzó menos, porque tuvo que invertir grandes cantidades de recursos económicos y esfuerzos sociales en su restauración, en virtud de que varias de sus ciudades fueron arrasadas por la dinamita extranjera, sobre todo alemana.

En esos tiempos la vida no estaba tan problematizada, de tal manera que los salarios, en lo general, facilitaban una vida de mejor calidad que en la actualidad.

Después de la caída del Muro de Berlín y desaparición de la URSS, en el periodo 1989-1991, fue aún más manifiesto el avance de nuestros vecinos del norte, porque la denominada Guerra Fría, entre las dos potencias triunfadoras, que surgió a partir del término de la lucha internacional, y donde de alguna manera se respetarían para el control de EU el ámbito occidental y para la URSS el oriental; descendió ampliamente sus efectos negativos para los referidos, y en cambio, paulatinamente impusieron a múltiples naciones el modelo neoliberal capitalista, con el cual su poderío económico se multiplicó al instalar empresas en sus regiones, realizar con ellas negociaciones y diversas actividades comerciales.

Menciono estos comentarios para que se comprenda fácilmente la razón por la que las nuevas generaciones han padecido una gran influencia de la cultura norteamericana. Subrayo que han crecido en un ambiente de múltiples comercios, empresas, series de televisión, películas y demás elementos que generalmente introducen la ideología y sus costumbres, ya que consideran es lo mejor para nuestro desarrollo; sin embargo, el tiempo transcurre y cada vez se observa una mayor dependencia de nuestra sociedad en relación con la suya, y los países bajo su guía nos mantenemos subdesarrrollados.

Dentro de las cuestiones que hemos imitado sobresale la forma de vivir, que en los jóvenes es muy notoria, por ser una edad donde generalmente aún no manejan criterio propio y se ejerce en ellos influencia con cierta facilidad. Una de las acciones repetitivas en estos tiempos, son las conductas que los muchachos tienen con sus iguales femeninas que les atraen físicamente, a las cuales pronto buscan seducir, y si no logran sus propósitos con atenciones o pequeños obsequios, optan por buscar artimañas como sin su consentimiento grabarlas en ropas menores o desnudas, y posteriormente amenazarlas con divulgar el producto en las redes sociales si no responden positivamente a sus propuestas, que comúnmente son sobornos, exigiéndoles dinero o atenciones especiales.

Otra acción muy similar es la denominada sexting, que se maneja a través de las redes sociales. La operan de la siguiente forma: los varones conocen a una persona, la ubican como interesada en propósitos sexuales, inician la comunicación con ellas y las convencen de grabarlas, ya con el producto trabajado, intentan sobornarlas, porque intuyen que esto lo realizan sin comunicárselo a los padres.

Una actividad más que llevan a efecto es la clasificada como cutting, o cortarse, que consiste en rayarse con algún objeto punzocortante en alguna parte de su cuerpo, como abdomen, brazos, muslos u otros, muchas ocasiones con el afán de calmar su ansiedad, o razones similares.

Por otra parte, se ha manifestado incremento en los embarazos prematuros, que muchas ocasiones son consecuencia de relaciones sexuales surgidas por la intensidad del momento, y no por el afán de traer un hijo al mundo; lo cual difícilmente podrían determinarlo, dada su corta edad, estar aún estudiando una carrera y carecer de los recursos económicos adecuados para tal fin.

En ocasiones este proceder lo realizan con el fin de afectar a sus padres, por determinados sentimientos negativos hacia ellos, albergados en su ser. Pero cualesquiera sea la causa, obviamente resultan dañadas.

Finalmente, preciso que estos comentarios se emiten para que los adultos de la familia procuren atender a la brevedad posible este tipo de situaciones probables de manifestarse. Entendemos que suelen resultar complicadas de resolver, pero si como padres nos aplicamos a proteger a nuestros hijos, el compromiso es ejecutar las acciones preventivas conducentes, con el propósito de lograr a futuro, una mejor calidad de vida.