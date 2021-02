Andrés Ibargüen llega como refuerzo a Santos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mediocampista colombiano, Andrés Ibargüen, ya no jugará más con América y ahora probará suerte con Santos, club al que irá a préstamo por lo que resta del Clausura y todo el Apertura 2021, luego de que no entró en los planes de Santiago Solari, quien desde hace unos días le dijo que no iba a jugar con las Águilas.

El sueldo del jugador se estará pagando, mitad por los de Coapa y el otro porcentaje lo cubriría el conjunto de la Comarca. Ibargüen fue de más a menos con los de Coapa, solo disputó seis partidos en el torneo Apertura 2020 sumando únicamente 176 minutos, y es que las lesiones y el covid-19 no lo dejaron tener tanta actividad.

Santos se le abrió como opción en las últimas semanas, luego de que las ofertas de la MLS no le fueron satisfactorias para continuar su carrera como profesional.

El colombiano arribó al futbol mexicano en el Clausura 2018, y desde entonces levantó un título de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Copa MX.

mediotiempo.com