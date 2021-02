Muere doctor que desarrolló pruebas de saliva para detectar covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El profesor de investigación de la Universidad de Rutgers, Andrew Brooks, que desarrolló la primera prueba de saliva para Covid-19, murió el 23 de enero en Manhattan. Tenía 51 años.

La causa fue un ataque cardíaco, dijo su hermana, Janet Green.

En abril de 2020, cuando las pruebas de Covid eran escasas y las filas para realizarlas eran largas, el Dr. Brooks fue noticia mundial cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos dio la aprobación de emergencia a su técnica, que prometía aumentar radicalmente la velocidad y seguridad del proceso de prueba.

«En lugar de colocar un hisopo naso-orofaríngeo en la nariz o la parte posterior de la garganta, simplemente tiene que escupir en un tubo», le dijo a Bill Hemmer de Fox News y agregó: «No requiere atención médica trabajador para recogerlo, a quince centímetros de distancia de una persona infectada «.

En los 10 meses transcurridos desde que el Dr. Brooks recibió la aprobación, los trabajadores de la salud han realizado más de cuatro millones de pruebas con su enfoque, y sigue siendo uno de los medios más confiables para determinar si alguien tiene Covid.

En una declaración después de la muerte del Dr. Brooks, el gobernador Phil Murphy de Nueva Jersey lo llamó «uno de los héroes anónimos del estado» que «sin duda salvó vidas».

Our heartfelt condolences to Dr. Andrew Brooks’ family from ours at Rutgers Research. Andy’s dedication, achievements, and legacy to research that saves lives will keep inspiring all of us and generations to come. #love #RutgersResearch @RutgersU https://t.co/hJRbVCI5ZY pic.twitter.com/3QkgsIYTMZ

— Rutgers Research (@RutgersResearch) January 26, 2021