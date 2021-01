Piden salones de eventos abrir y no volver a cerrar

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

Teresa Macías/El Sol de Tampico.-

TAMPICO, Tam.- Empresarios del sector de entretenimiento pidieron a las autoridades de Salud que si van a permitir a los salones de fiestas volver a abrir en febrero, no les vuelvan a cerrar en los siguientes meses.

Con el cierre de 2 semanas en enero para los salones de eventos de un promedio de 300 salones en el sur de Tamaulipas, se estima que tuvieron cancelación de 500 eventos con una pérdida económica de 20 millones de pesos, señaló Reyes González, presidente de la Asociación de Restaurantes y Salones de Eventos.

“El decreto salió el viernes y para el sábado no podíamos trabajar, se perdió toda la inversión en insumos que no se pudo aprovechar, los que toman las decisiones no conocen del perjuicio que hacen a estas empresas”.

El empresario mencionó que hay insumos como las carnes no se puede congelar por 2 o 3 meses, hay inversiones que se hacen para los eventos contratados, recordó que ya son 10 meses con restricciones y no les han dado apoyo económico.

“Ya aceptamos este cierre, pero difícilmente podemos aguantar más tiempo cerrados, es tiempo de que las autoridades se sienten a platicar con nosotros, como autoridad no como candidatos en campaña, porque ahorita si nos van a buscar, que los alcaldes, y el gobernador, gente que pueda resolver la situación que estamos pasando porque somos empresas de Tampico que generamos recursos económicos y empleos en esta zona”.

Pidió que los dejen trabajar mínimo con el 50% de capacidad y que puedan cerrar a las 12 de la noche, para que sea costeable.

“Todo lo que venga es ganancia, lo ideal es que podamos atender al menos a 150 personas, este año tampoco podremos trabajar con las graduaciones, una de las mejores temporadas para este negocio”.