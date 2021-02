Califica Presidente de Turquía como ‘vandalismo’ a movimiento LGTB

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, atacó violentamente este lunes 1 de febrero al movimiento de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), acusándolo de “vandalismo” y declarando que las juventudes de su partido no lo defendían.

Erdogan señaló que va a llevar hacia el futuro, no a una juventud LGTB, sino a una juventud digna de la historia gloriosa de esta nación, quienes no forman parte de la juventud LGTB, no cometen actos de vandalismo; al contrario, son quienes reparan los corazones rotos.

Declaraciones que llegaron dos días después de que cuatro estudiantes turcos fueran arrestados, acusados de haber expuesto en la Universidad Bogazici, en Estambul, un cuadro en el que aparecía representada la Kaaba (el lugar más sagrado del islam) con un arcoíris, un símbolo asociado a la comunidad LGTB.

Fueron acusados de “incitación al odio”. Dos están en arresto domiciliario y otros dos siguen detenidos.

Suleyman Soylu, ministro de Interior, suscitó gran indignación el sábado 30 de enero al declarar en un tuit que “cuatro desviados LGTB” habían sido arrestados.

Aunque la homosexualidad sea legal en Turquía, las personas homosexuales suelen ser objeto de acoso.

Varios eventos LGTB, en los últimos años, como el desfile del Orgullo Gay de Estambul fueron prohibidos.

Con información de: televisa.com

