Con protesta, piden esclarecer feminicidio de Jessica González

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Familiares y amigos de Jessica González colocaron frente al Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán, alrededor de 300 pares de zapatos como protesta para existir justicia para el feminicidio de la joven que fue encontrada sin vida el 25 de septiembre de 2020.

“Mi familia no perdona, mis amigas no perdonan, Morelia no me olvides”, esta frase se podía leer en una de las lonas que fue colocada afuera del edificio.

De acuerdo con el colectivo Mujeres de la Sal, mañana se llevará a cabo el segundo juicio sobre este caso para determinar la culpabilidad de Diego “N”, quien hasta el momento se encuentra vinculado como el presunto feminicida de la joven.

A través de redes sociales, las amigas de Jessica compartieron imágenes de la protesta y aseguraron que no descansarán hasta que se le haga justicia a su amiga y a todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

“Jessica yo no te olvido y te sigo cumpliendo la promesa que no iba a parar hasta que tu feminicida caiga, No perdono y no olvido”, expresó a través de redes sociales una joven que compartió una foto con Jessica.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Michoacán ocurrieron 21 feminicidios durante el 2020 y además 229 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y 179 de homicidio culposo.

Con información de: milenio.com