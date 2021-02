Hoy cumpliría 42 años ‘El Gallo de Oro’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Valentín Elizalde, también conocido como «El Gallo de Oro», hoy hubiera cumplido 42 años de edad.

Sus hijas Valentina y Valeria compartieron conmovedores mensajes dedicados a su padre, quien murió un 25 de noviembre de 2006.

«Felicidades hasta el cielo, te amo y te extraño cada día más», escribió Valeria a través de InstaStories; su mensaje lo acompañó con un video en el que se le puede ver junto a su hermana y su padre cantando «La Playa».

Fue su hermana Valentina quien compartió un mensaje mucho más extenso y lleno de sentimiento.

«Hoy estuviera cumpliendo 42 años la persona que me dio la vida y que hasta su último suspiro me quiso con todo su corazón. Estoy muy agradecida porque, aunque haya pasado muy poco tiempo con él, me dejo muchos recuerdos bonitos donde demostraba la gran persona que era y el corazón tan grande que tenía. Feliz cumpleaños hasta el cielo al dueño de mi corazón, nunca me olvidaré de esos ojos tan bonitos que me miraban con tanto amor», mencionó.

Un día como hoy pero de hace 42 años nació Valentín Elizalde “El Gallo de Oro” que Diosito lo tenga en su Santa Gloria.🙏🏾 🐓 pic.twitter.com/UfuckB8wl0 — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) February 1, 2021

Hoy es cumpleaños de mi gallo de oro, gracias por tantas buenas rolitas, te amo Valentín Elizalde 🤠❤️🎉 — 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝓪 𝓩𝓪𝔃𝓲𝓵𝓱𝓪 (@xvalfloresx) February 1, 2021

Mi vale aun no te superó 💔😭😭😢😭😢😢😢😢😢😢

Valentín Elizalde asta el cielo 🕊️ pic.twitter.com/iw1CCXN9e3 — Lorena González (@_lorenagzz5) February 1, 2021

Con información de: mty.telediario.mx