Rechazó Maki Ortiz candidatura a Diputación Federal

Julio Manuel L. Guzmán.-

Reynosa, Tamaulipas.- La presidente municipal de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, confirmó que rechazó la candidatura para una Diputación Federal, pues dijo que ella no puede abandonar su trabajo como alcaldesa de los reynosenses.

En un mensaje publicado en sus redes sociales la primera autoridad da a conocer los motivos por los que no aceptó participar en el proceso electoral de este 2021.

En su página de Facebook, escribió la alcaldesa: «Fui invitada a participar por una Diputación Federal en el distrito 9 de Reynosa. No acepté. El motivo más importante es que como Doctora no puedo abandonar un paciente en un estado crítico o salirme en medio de una cirugía»

«Reynosa está viviendo una pandemia, han aumentado los casos y las lamentables defunciones, los Presidentes Municipales tenemos 10 meses trabajando coordinadamente con Gobierno Estatal y Federal para contener esta pandemia, ya hemos aprendido y nos hemos capacitado mucho en todo este tiempo!»

«Dejar la responsabilidad a alguien que no ha vivido estos meses con este virus desconocido para el mundo, y con el que todos los días debemos ir adaptándonos y actuando en consecuencia, es complejo para los que llevamos 10 meses en esto, imaginen para alguien que no tenga ni idea! Me inquieta y me preocupan probables consecuencias.»

«Prefiero cumplir con los ciudadanos que por algo tan generosamente me reeligieron! Estaré en mi Ciudad hasta el último día en que ustedes me hicieron el honor de elegirme para dirigir nuestra querida Reynosa, les debo tanto cariño y solidaridad!.

Por otro lado e independiente a mi decisión que hubiera sido la misma que tomé, creo que muchos funcionarios y empleados municipales que han trabajado tanto por Reynosa debieron haber tenido más espacios y qué hay muchos jóvenes que están preparados para participar y también debieron haber sido considerados!»

«Si piensan que lo digo por mi hijo Carlos, lo digo por él y por todos, al final nadie ha trabajado más ayudando, que las áreas que atienden directamente a la ciudadanía en esta pandemia como DIF y SEDESOL en donde Carlos y otros jovenes junto a otros mayores, han participado diariamente ayudando y al día de hoy han recorrido todas las colonias vulnerables de la ciudad llevando ayuda y arriesgando su salud y su vida!»

«Esa es la verdad y por eso repito constantemente que los trabajadores del municipio son un orgullo Reynosense!»

«Hoy vemos un panorama al que no estamos acostumbrados porque compañeros del PRI contienden en el PAN o del PAN van a MORENA y así del PRD , Verde, etc , no debemos asustarnos, al final lo importante es que escojamos a los mejores seres humanos, son tiempos difíciles donde se necesita gente compasiva,generosa, valiente, trabajadora y comprometida con la Sociedad! Mantengámonos Unidos, trabajemos coordinados y pidiéndole a Dios recuperar nuestra vida normal lo antes posible! Dios con nosotros, quien contra nosotros!