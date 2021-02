Adalid Maganda arremete contra Arturo Brizio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adalid Maganda fue citado a las 11 de la mañana en la Comisión de Árbitros de la FMF, para hablar de “algunos detallitos”.

Ahí ya lo esperaban los abogados del órgano que rige el futbol mexicano para decirle que era destituido de su puesto, por “reprobar una prueba física y los errores del partido entre Toluca y Gallos”.

Buscó a Arturo Brizio, pero hasta ahora no le ha respondido ni el teléfono. El silbante insiste que su salida es por discriminación y no por capacidad.

“No me ha dado la cara Arturo Brizio, van como 10 llamadas y no contesta, que dé la cara, él como jefe de la Comisión Árbitros tiene que dar la cara, decir que me dan de baja por ciertas razones, pero no. No lo hace, es un cobarde, manda a sus achichincles a chin…”, dijo Adalid Maganda, árbitro de Primera División.

Maganda argumenta que su destitución es por discriminación y no por capacidad, debido a que varios árbitros han fallado en reiteradas ocasiones y “eso no amerita que les corten la cabeza”.

“Hay una cláusula en Conapred, que dice que si se vuelve a hacer lo mismo, por parte del jefe, que es Arturo Brizio, se puede reabrir el caso, por lo que demandé anteriormente, porque esto no es por capacidad, es por represalias. No puede ser que por un error, que tuve en ese partido, me den de baja. Hay árbitros que tienen hasta nueve errores y ahí siguen, argumentar que fue porque me fue mal en el partido no es creíble. Fue una campaña en mi contra”, comentó Adalid Maganda.

Maganda agregó que hay un “club de tobi”, al que llaman los “mamaditos” y que son los que siempre pitan los partidos de la Liga MX. El silbante asegura que tiene el apoyo de FIFA en este caso.

“Tengo contactos con FIFA, sabía que esto iba a pasar y me dieron su apoyo, porque México es sede de la Copa del Mundo en el 2026 y se le puede ir para abajo. El racismo es muy penado.

“En la era de Brizio, sólo me dieron dos partidos, uno fue Necaxa contra Monterrey, ese salió muy bien, y otro es este último, sí hubo algunos detalles, pero no es para que te corran. Fue un error de apreciación, no de regla”, agrega Maganda.

El silbante señaló que a él nunca le dieron cursos del VAR, como a todos su compañeros, y los castigos que le imponían a él no eran igual que al de los demás árbitros. “Nunca tuve un curso para la implementación del VAR, llegue con lo que nos explicaban en la charla, todos les dieron curso, hicieron partidos en la FMF y nunca fui considerado”, explicó. “Me castigaron por ir a pitar un partido en el llano, cuando hay videos de que varios lo hicieron en plena Pandemia y sólo a mí me castigaron”.