Muere boxeador tras recibir KO por su rival

El pugilista Muhammad Aslam Khan murió el pasado domingo en un hospital de la ciudad de Karachi en Pakistán, luego de recibir un tremendo impacto de su contrincante Wali Khan Tareen durante el cuarto asalto de la contienda.

La pelea de box se celebró en un club privado de Pakistán, misma que parecía transcurrir con normalidad, hasta que Wali Khan Tareen dio tremendo zurdazo para mandar a la lona a Muhammad Aslam Khan.

Medios locales detallan que Aslam fue trasladado de inmediato a un hospital de la región, aunque finalmente terminó perdiendo la vida por el fuerte impacto.

La Federación de Boxeo de Pakistán (PBF) lamentó lo sucedido en la contienda, aunque a su vez aprovechó para deslindarse de los organizadores del evento.

«No tenemos ninguna conexión con este llamado consejo de boxeo profesional. No podemos comprometer la seguridad de nuestros boxeadores», indicaron.

Asimismo, el campeón mundial de boxeo, Amir Khan, dejó entrever que la contienda no contaba con los protocolos que rigen una pelea de boxeo, incluso sugirió que Wali Khan Tareen habría tenido un peso mayor al de Muhammad Aslam Khan.

Pakistan: Boxer Aslam Khan dies after knockout blow. In an unfortunate incident, professional boxer Aslam Khan passed away in Karachi after being knocked out in a fight. pic.twitter.com/y6cOSSFBOA

— Moises Lopez (@chapoisat) February 1, 2021